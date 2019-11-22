Журналисты снова накопали компромат на Богдана

Богдана поймали на нарушении закона. Фото: Главком

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан трижды занимал государственные должности и при этом работал адвокатом, что противоречит закону.

Об этом говорится в расследовании

За времена президента Виктора Ющенко Андрей Богдан более год был заместителем министра юстиции Николая Онищука и помощником народного депутата Андрея Портнова. При этом Богдан был руководителем адвокатского объединения и действующим адвокатом вопреки законам о борьбе с коррупцией, об адвокатской деятельности и государственную службу, говорится в расследовании программы Схемы.

С 2001 по 2004 годы, при президенте Леониде Кучме, Андрей Богдан был помощником судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда, не останавливая адвокатской деятельности. На тот момент, помощнику судьи было прямо запрещено работать адвокатом, отмечают журналисты.

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За президента Виктора Януковича Богдан занимал должность правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией, но и при этом не остановил своей адвокатской деятельности.

Напомним, в мае Андрей Богдан подал заявление о приостановлении адвокатской деятельности. Причина такого решения – назначение на должность, которая несовместима с осуществлением адвокатской деятельности.