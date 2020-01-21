Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский

Отель Al Bustan Palace в Омане. Президентский номер стоит 100 тысяч грн в сутки. Фото: Туристический клуб

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Оман жил в одном из самых дорогих отелей страны. Вероятно, в президентском "люксе", который стоит более 100 тыс. грн в сутки.

Об этом рассказала журналистка Даша Счастливая в своем расследовании "Оманские каникулы Зеленского".

"Al Bustan Palace - один из самых дорогих отелей в Омане. Принадлежит государству и является официальной резиденцией для визитов. Конечно, все в отеле знают о визите Зеленского. Седьмой и восьмой этажи - это султанский и президентский апартаменты", - рассказала она.

Счастливая напомнила, что о поездке в Оман публично не сообщили.

"Когда все узнали, Юлия Мендель написала, что это поездка Зеленского за собственные средства, но официальная, и он туда полетел рейсовым самолетом. Официальные поездки оплачиваются государством и на них не летают рейсовыми самолетами. Об этом говорят все эксперты. К тому же, если бы Зеленский полетел рейсовым самолетом в Оман, то, наверное, его фото появилось бы сразу в рейсовом самолете. Поэтому, как туда добирался, на каком самолете - пока неизвестно", - отметила журналистка.

Ранее сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Артур Герасимов призвал главу МИД Вадима Пристайко предоставить парламенту и обществу документы по официальному визиту президента Зеленского в Султанат Оман.