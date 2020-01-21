Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский

 
Ексклюзивы
1/5
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 936
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 801
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 585
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3537
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 909
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1539
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 864
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 666
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
1 Просмотров: 9054
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 414
Фото
Все фото
9
4
10
5
4
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Зеленский вместе с семьями почтил погибших киборгов
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Видео
Все видео
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело
Глава СБУ взял подарок у соратника кума Путина - НАПК криминала не увидело
Зеленский: Гончарук работает дальше
Зеленский: Гончарук работает дальше
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Кива объяснил девчонкам, как правильно слать ему обнаженные фото
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Верховная Рада рассмотрит сокращение количества депутатов (фото)
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1134
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1521
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2952
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2097
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 522
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
вторник, 21 января 2020 13:45

Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский

1 Комментировать
Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский
Отель Al Bustan Palace в Омане. Президентский номер стоит 100 тысяч грн в сутки. Фото: Туристический клуб

Президент Владимир Зеленский во время поездки в Оман жил в одном из самых дорогих отелей страны. Вероятно, в президентском "люксе", который стоит более 100 тыс. грн в сутки.

Об этом рассказала журналистка Даша Счастливая в своем расследовании "Оманские каникулы Зеленского".

"Al Bustan Palace - один из самых дорогих отелей в Омане. Принадлежит государству и является официальной резиденцией для визитов. Конечно, все в отеле знают о визите Зеленского. Седьмой и восьмой этажи - это султанский и президентский апартаменты", - рассказала она.

Счастливая напомнила, что о поездке в Оман публично не сообщили.

"Когда все узнали, Юлия Мендель написала, что это поездка Зеленского за собственные средства, но официальная, и он туда полетел рейсовым самолетом. Официальные поездки оплачиваются государством и на них не летают рейсовыми самолетами. Об этом говорят все эксперты. К тому же, если бы Зеленский полетел рейсовым самолетом в Оман, то, наверное, его фото появилось бы сразу в рейсовом самолете. Поэтому, как туда добирался, на каком самолете - пока неизвестно", - отметила журналистка.

Ранее сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Артур Герасимов призвал главу МИД Вадима Пристайко предоставить парламенту и обществу документы по официальному визиту президента Зеленского в Султанат Оман.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Журналисты побывали в Оманском отеле, где находился Зеленский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Политическая реинкарнация возможна: рассказали о перспективах екс-генпрокурора

Самое читаемое
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
Обнаженная на жарком пляже: фитнес-модель показала фото с отдыха
7
 1 Просмотров: 20709
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
Гороскоп на неделю: когда начнется настоящий год Крысы
 Просмотров: 14886
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
Планировала свадьбу: Франковск попрощался с погибшей бортпроводницей
15
 Просмотров: 13907
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го
Обмен валюты по-новому: что изменится в апреле 2020-го Просмотров: 11484
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
Над телами в последний раз покружил самолет: простились с погибшими пилотами рейса PS752
6
 Просмотров: 11403
Политика
Зеленский пришел в магазин игрушек. Что купил президент
Зеленский пришел в магазин игрушек. Что купил президент Просмотров: 378
Борьба "слуг" с дезинформацией закончится жесткой цензурой - Сюмар
Борьба "слуг" с дезинформацией закончится жесткой цензурой - Сюмар Просмотров: 72
Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства - Jamestown Foundation
Маркарова может стать наиболее опытным кандидатом на пост главы правительства - Jamestown Foundation Просмотров: 270
Партия "Голос" заявила о нападении на их активистку
Партия "Голос" заявила о нападении на их активистку Просмотров: 216
Беглеца Онищенко решили судить заочно
Беглеца Онищенко решили судить заочно Просмотров: 279
Больше всего комментируют
4
"С разным оттенком слабости" - политолог об Украине за Порошенко и Зеленского
4
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
3
Пристайко будет просить помощи из-за российских обстрелов
3
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
Голосов: 14564
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua