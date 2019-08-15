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четверг, 15 августа 2019 21:12

Журналист увидела интересную деталь в деле Грымчака

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Журналист увидела интересную деталь в деле Грымчака
За Грымчака не вступился ни один политик. Фото: "24 канал"

С момента задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака за него не вступился ни один политик, только его жена. Об этом сказала журналист Ольга Мусафирова.

"Сегодня утром мониторила Facebook. Искала политиков, наконец коллег Грымчака, которые четко и однозначно сказали бы о нем, как о человеке, которого знают в течение десяти, двадцати, а может более лет. Насколько я помню, Грымчак начинал свою политическую деятельность, как председатель организации Социалистической партии на Донбассе. Так вот они могли сказать "Я знаю этого человека, как кристально чистого, как патриота Украины, который никоим образом не мог взять взятку и это все полный бред".

Не нашла таких людей. Это очень серьезная характеристика.

То есть каждый, даже если они в дружеских отношениях, вместе пьют рюмку, обсуждают важные вещи, но держит в голове: "Может украсть. И поэтому я своим именем не поручусь".

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Чисто по-человечески поразила реакция генпрокурора Луценко, который сказал, что ему "стыдно" за Грымчака. Исходя из колоссального стажа их дружбы и сотрудничества. Если Луценко сейчас взялся выполнять то известное обещание "Посадить трех ближайших друзей", то это уже немного поздно. Должность генпрокурора при новой власти ему не светит.

Посмотрела, что пишет ближайший коллега Грымчака Георгий Тука. Конечно, он отрефлексировал на это событие. Но опять же большими буквами в своем посте выделяет - "Я уверен, что это не касается Министерства". Также отделился.

И что мы имеем в сухом остатке? За Грымчака бьется только его жена Юлия. Никто. То есть у Грымчака действительно не есть людей среди политического окружения, которые наверняка могут сказать "Этого не может быть". Это для меня печальное открытие", - сказала журналист в эфире телеканала "Прямий".

Юрия Грымчака и его помощника разоблачили на взятке в более $1,1 млн. Оба якобы требовали от предпринимателя деньги за влияние на суды и чиновников Минкультуры для принятия нужных решений.

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