Журналист увидел свет в международке Зеленского

Риторику президента о приближении к ЕС и НАТО можно приветствовать, говорит журналист Айдер Муждабаев. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский начал правильный путь в международной политике.

Об этом написал журналист Айдер Муждабаев.

"Визиту Владимира Зеленского в столицу ЕС и НАТО можно только поаплодировать. Без шуток. Я имею в виду, конечно, риторику нового украинского президента. Практические результаты появятся позже, и мы на них еще посмотрим. Но слова – в точку.

Зеленский рубит тот потенциальный мост с Кремлем, в идее строительства которого его упрекали.

Нынешняя (внешнеполитическая риторика. - Gazeta.ua) – практически идеальна. Настораживает лишь повторение тезиса о референдуме для вступления в НАТО. Во-первых, прозападный курс – спасибо Порошенко – закреплен в украинской Конституции. Во-вторых, референдумы по подобным вопросам опасны для любой страны сами по себе. Вспомним пример Брекзита в Великобритании, который там до сих пор не знают, как расхлебать.

Ни о каком "мире" с Россией речи идти не может

Зеленский наговорил в Брюсселе такого, что ни о каком "мире" с Россией речи идти не может. Усиление санкций. Смерть российского имперского проекта. И прочие "радости" для Кремля.

И напоследок один бэкграунд, который мне раскрыли в Литве тамошние авторитетные журналисты.

Как утверждают их источники в окружении Дали Грибаускайте, именно Даля с первых дней президентства Владимира взяла над ним неформальное шефство. И находится на прямой связи с Зеленским. Грибаускайте покидает свой пост, и неизвестно, продолжатся ли их неформальные контакты. Если да – то прекрасно, если нет – хорошо, что они были хотя бы на первоначальном этапе", - пишет журналист на "Українська правда"

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Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев. Также продолжится регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел.