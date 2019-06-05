Зеленский анонсировал шаги по сближению с НАТО

Украина ожидает визита Североатлантического совета НАТО в Киев.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет "Інтерфакс-Україна"
"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, а также министров обороны и иностранных дел", - сказал глава государства.
Во время визита в Киев 13 мая Столтенберг и пятый президент Петр Порошенко обсуждали вопросы подготовки визита в Украину Североатлантического совета НАТО, запланированного на июль.
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4 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер договорились о возможной дате проведения 21 саммита Украина-ЕС в Киеве - 8 июля.
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