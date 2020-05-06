Журналист назвал должность, которую получит Саакашвили

Саакашвили получит должность государственного статуса - Бутусов. Фото: Facebook Mikheil Saakashvili

Указ о назначении на новую должность бывшего президента Грузии, ексголову Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, может подписать президент Владимир Зеленский.

Речь идет о должности государственного статуса, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"6 мая ожидается указ президента о назначении Михаила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которой является президент Украины Владимир Зеленский. В то же время президент расширит полномочия Саакашвили - он получит право участвовать в заседаниях Кабинета Министров. Также будут уточнены периодичность собраний Нацсовета - не реже одного раза в месяц ", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это надо у Зеленского спрашивать - глава "Слуги народа" о назначении Саакашвили

По его словам, Зеленский дает Саакашвили "государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах".

"Да, статус вицепремьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечено прекрасно. Интересно, что Зеленский принял решение о назначении, несмотря на мощную информационную атаку российских СМИ в Украине и во всю мощь российской пропаганды. Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага [президента РФ Владимира] Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа ", - пояснил Бутусов.

По его данным, Саакашвили не планирует в первое время "каких-то резких политических движений, конфликтов".

"Его задача - определить свою повестку дня. Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки в екс президента Грузии свободние", - пишет Бутусов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предостерегла украинское правительство в отношении любого назначения Михеила Саакашвили на государственную должность. 28 апреля на сайте президента Грузии появилось соответствующее заявление. Текст начинается с напоминания, что Грузия и Украина являются близкими стратегическими партнерами, сотрудничество которых базируется на многолетней дружбе, уважении, общих интересах и стремлениях.