Журналист, которому препятствовала в работе Мендель, требует ее увольнения

Журналист Сергей Андрушко, которому препятствовала в работе пресс-секретарь президента Юлия Мендель, требует ее увольнения.
"Готов ли я к диалогу о свободе слова c пресс-секретарем президента?
Да, готов.
С новым адекватным пресс-секретарем президента. Моя позиция", - написал журналист в Facebook.
Так Андрушко отреагировал на предыдущее слова Мендель:
"Поскольку со мной связались из комитета ВР по вопросам свободы слова, мы должны встретиться с господином Андрушко".
"Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травлю, буллинг и харрасмент. В данном случае нужно налаживать взрослый диалог между людьми", - заявила пресс-секретарь президента.
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Журналисты "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали полное видео, на котором пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель препятствует работе их коллеги Сергея Андрушко.
На видео видно, как Мендель дергает микрофон журналиста, машет руками и вместе с охраной обступает его. Андрушко отталкивают.
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