Журналист Бутусов будет судиться с Минобороны

Бутусов хотел бы занять должность "заместителя министра обороны". Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Журналист Юрий Бутусов подает в суд на Министерство обороны, где ему предлагали, но не предоставили работу. Главный редактор "Цензор.НЕТ" считает, что Минобороны занимается "травлей неугодного журналиста".

Его не пригласили на встречу с министром обороны и не позволили представить собственную программу действий, пишет журналист в Facebook.

"Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования и соврал о причинах отказа в предоставлении мне должности. Вместо этого мне нахамили на сайте Минобороны. Вынужден подавать в суд и требовать официальных извинений, а также удаления оскорблений в мой адрес. Прошу помощи правозащитников. Если бы со мной провели встречу, если бы я смог разъяснить суть моей программы, какие кадры я собираюсь привлекать к работе, и после нашей беседы мне бы написали отказ - действия Минобороны имели бы какую-то логику. Но всего этого не было", - говорится в сообщении.

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Бутусов хотел бы занять должность "заместителя министра обороны". Он утверждает, что 10 декабря ему позвонил начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, которому он сказал, что ждет встречи с министром: "Яцино меня поблагодарил и повесил трубку. После этого я прочитал гнусную ложь и хамство на сайте".

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8 декабря Минобороны предложило Бутусову работу. 9 декабря Минобороны пригласило Бутусова на собеседование. Сам Бутусов требовал встречи с министром обороны, обеспечения присутствия СМИ и права вести прямую трансляцию собеседования в Facebook. Он ожидал получить статус замминистра и доступ к делу "вагнеровцев". В конце концов в Министерстве обороны не нашли вакансии для журналиста. Там сообщили об "отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова, превышающих его уровень необходимых компетенций".