Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов

"Это анекдотическая ситуация", - Юрий Бутусов Фото: Страна

Введение миротворцев на Донбасс невозможно.

"Арестович озвучивает тезисы, должны успокаивать общество", - говорит Gazeta.ua военный эксперт Юрий Бутусов.

Россия не говорит о миротворцах.

"После 6-ти лет Миинських переговоров рассказывать о миротворцах - безумие. РФ не допустит на Донбасс нейтральную миссию. Это вбрасывается в повестку дня, чтобы людям было о чем говорить", - добавляет эксперт.

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Украине необходима стратегия действий в Донбассе. Шаги, которые создадут субъектность, чтобы РФ воспринимала нас как субъекта переговоров.

Путин хочет свернуть военные действия в Донбассе.

"Они хотят это сделать без каких-либо обязательства обязательств, минимизировать свои расходы на войну, но сохранить ее положение на территории Украины. Это стратегия РФ. А наша которая, идти на уступки? В каждого государства есть своя стратегия. А у нас стратегия вводить людей в заблуждение ", - заключает эксперт.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе. "Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там - миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН. По его словам, от плана Петра Порошенко план Зеленского ничем не отличается.