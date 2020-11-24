Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 441
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 666
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2106
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 684
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1701
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6201
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
8
5
19
6
3
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
Попрощались с погибшим десантником Олегом Свинариком
Попрощались с погибшим десантником Олегом Свинариком
Видео
Все видео
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Российские наемники дважды нарушили "тишину", в Авдеевка ранен боец ​​ВСУ
Российские наемники дважды нарушили "тишину", в Авдеевка ранен боец ​​ВСУ
Российские наемники устроили провокацию возле Марьинки
Российские наемники устроили провокацию возле Марьинки
Боевики на Донбассе дважды били из гранатометов
Боевики на Донбассе дважды били из гранатометов
Интервью
1/5
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
"Власть может ускорить евроинтеграцию или будет сметена" - Евгений Дикий
Просмотров: 117
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 144
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1611
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 945
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2322
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 747
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 15:36

Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов

  Комментировать
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
"Это анекдотическая ситуация", - Юрий Бутусов Фото: Страна

Введение миротворцев на Донбасс невозможно.

"Арестович озвучивает тезисы, должны успокаивать общество", - говорит Gazeta.ua военный эксперт Юрий Бутусов.
Россия не говорит о миротворцах.

"После 6-ти лет Миинських переговоров рассказывать о миротворцах - безумие. РФ не допустит на Донбасс нейтральную миссию. Это вбрасывается в повестку дня, чтобы людям было о чем говорить", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Донецкой области освободили село

Украине необходима стратегия действий в Донбассе. Шаги, которые создадут субъектность, чтобы РФ воспринимала нас как субъекта переговоров.

Путин хочет свернуть военные действия в Донбассе.

"Они хотят это сделать без каких-либо обязательства обязательств, минимизировать свои расходы на войну, но сохранить ее положение на территории Украины. Это стратегия РФ. А наша которая, идти на уступки? В каждого государства есть своя стратегия. А у нас стратегия вводить людей в заблуждение ", - заключает эксперт.

Представитель украинской делегации Алексей Арестович рассказал о плане Б президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Неофициально говорю о плане Б, как частное лицо. Он обсуждается в кулуарах. И ключевое слово там - миротворцы", - рассказал чиновник в интервью ТСН.

По его словам, от плана Петра Порошенко план Зеленского ничем не отличается.

Автор: София Староконь
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

В Донецкой области освободили село

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 46720
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 20421
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 12483
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие
В гипермаркете Киева оборвался лифт, есть погибшие Просмотров: 8235
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 8109
Донбасс
Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства - эксперт
Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства - эксперт
 Просмотров: 18
В Донецкой области освободили село
В Донецкой области освободили село
 Просмотров: 342
В ДНР горе-отец оставил 2-летнего малыша без глаза
В ДНР горе-отец оставил 2-летнего малыша без глаза Просмотров: 207
Зеленский пустил следователей и прокуроров на Донбасс
Зеленский пустил следователей и прокуроров на Донбасс Просмотров: 225
4 тыс. переселенцев живут под открытым небом
4 тыс. переселенцев живут под открытым небом Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Голосов: 9881
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть