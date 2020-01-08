Знание английского и тесты: правительство зовет украинцев на топ-должности

Правительство продолжает искать желающих занять руководящие должности в государственных органах.

Об этом сообщает Facebook-страница "Реформа государственного управления"

"Правительство продолжает искать настоящих лидеров изменений, готовых решать сложные задачи и работать ради успеха Украины!", - говорится в тексте.

Опубликовали ряд вакансий со сроками подачи документов.

В частности, на должности председателей Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества, архитектурно-строительной инспекции, службы морского и речного транспорта, службы охраны культурного наследия, Государственного агентства по вопросам художественного образования, по вопросам искусств, развития туризма, инспекции культурного наследия.

"Еще больше вакансий ищите на портале - career.gov.ua!", - сообщают в правительстве.

В конкурсе надо пройти экзамен по английскому языку, тестирование на: абстрактное мышление, знание законодательства. Решить ситуационные задачи.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.