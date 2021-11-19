Знак, который создал Зеленский, сделали дороже самой высокой награды Героя Украины

Государственное управление делами 15 ноября заключило соглашение с Банкнотно-монетным двором Национального банка по изготовлению государственных наград на 3,3 млн грн.

Об этом пишут "Наші гроші"

Закупки провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Заказали ордена, медали, награды президента и нагрудные знаки к почетным званиям Украины.

Самой дорогой наградой являются отличия президента "Национальная легенда Украины" по 117 тыс. грн. Это на 14% дороже комплектов ордена "Золотая Звезда" звания Герой Украины, которые управление в апреле заказывало Банкнотно-монетному двору по 103 тыс. грн.

Срок поставки – до конца года.

Награда "Национальная легенда Украины" сделана из золота с эмалью, желтого металла.

Награду "Национальная легенда Украины" президент Владимир Зеленский основал в июле.

Награда сделана из золота с эмалью, а миниатюра из желтого металла. В центре знака отличия содержится рельефное изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

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В августе Зеленский наградил семью такими наградами певицу Софию Ротару, футбольного тренера Олега Блохина, хореографа Мирослава Вантуха, художника Ивана Марчука, поэта Юрия Рыбчинского, артистку балета, балетмейстерку и хореографиню Елену Потапову, композитора Мирослава Скорыка (посмертно).

На строительство аэродрома в Днепре, анонсированное президентом Зеленским, из государственного бюджета переплатят 1,7 млрд грн из-за завышения в полтора раза стоимости работ, сообщали "Наші гроші".