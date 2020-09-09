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среда, 09 сентября 2020 12:30

Жителям оккупированного Крыма упростят получение украинских документов

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Жителям оккупированного Крыма упростят получение украинских документов
В Украине запускают чат-бот для крымчан. Фото: УНН

Представительство Офиса президента в Крыму совместно с правозащитной организацией "КримSOS" и Хельсинским союзом запустили чат-бот, который поможет крымчанам получить украинские документы.

Иметь связь с украинскими гражданами на оккупированных территориях - это один из приоритетов деятельности команды президента, сообщили в пресс-службе ОП.

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Чат-бот "CrimeaIsUAbot" создали в Telegram. Через него можно получить круглосуточную консультацию по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории.

Также бот будет предоставлять все образцы документов для заполнения и возможность записаться в очередь на подачу документов.

В Крыму уже функционирует электронная очередь на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины.

Продолжается работа по подаче в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и подачу документов в высшие учебные заведения для детей с оккупированных территорий, говорят в ОП.

Российские оккупанты перекрыли реку в Белогорском районе Крыма, чтобы качать воду в Симферополь. На месте работ спецавтомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

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