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среда, 09 сентября 2020 05:30

Оккупанты перекрыли реку в Крыму, чтобы качать воду в Симферополь

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Оккупанты перекрыли реку в Крыму, чтобы качать воду в Симферополь
Российские военные перекрыли реку в Крыму. Фото: Крым. Реалии

Российские военные перекрыли реку в Белогорском районе Крыма, чтобы качать воду в Симферополь.

Земляную плотину насыпали военные ниже Белогорского водохранилища на реке Биюк-Карасу. Из образовавшегося ставка военные начали качать воду на нужды Симферополя, сообщает Крым.Реалии.

На месте работ разбит военное палаточный городок, задействовано много техники. Специальные автомобили, оснащенные насосами, качают воду в смонтированные трубопроводы.

Водой из Белогорского водохранилища через Биюк-Карасу обеспечивалась ряд городов и важных объектов полуострова. Теперь все ресурсы Белогорского и Тайганского водохранилищ направленные на обеспечение водой Симферополя.

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С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.

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