Зибров агитирует за партию Тимошенко

Певец Павел Зибров агитирует за партию "Батьківщина". Об этом сообщают в движении "Чесно".
На Полтавщине нардеп из "Батьківщина" Руслан Богдан "засевает" округ, устраивая за свой счет выступления Зиброва под партийной символикой.
На своем сайте партия Тимошенко информирует, что эти концерты являются "благотворительными", а организовал их нардеп по просьбе земляков, ведь Зибров - любимый артист полтавчан.
В отчетах партии этих расходов нет. А должны были быть, поскольку на афишах и пригласительных есть партийный логотип. И даже если концерты оплачивал Богдан, "Батьківщина" должна отчитаться о них по крайней мере как о спонсорском взносе, указывают активисты.
В некоторых селах Зибров выступал в поддержку кандидатов в главы объединенных территориальных общин от "Батьківщина". Гражданская сеть "Опора" расценила это как косвенный подкуп избирателей.
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Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко проводила митинги областями. Ее выступления сопровождает певец Александр Пономарев.
В то же время, в Комитете избирателей сообщили: на рекламу предвыборной программы "Новый курс" ВО "Батьківщина" потратила около 100 млн грн за полгода.
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