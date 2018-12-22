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суббота, 22 декабря 2018 17:55

Зибров агитирует за партию Тимошенко

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Певец Павел Зибров агитирует за партию "Батьківщина". Об этом сообщают в движении "Чесно".

Автор: chesno.org
 

На Полтавщине нардеп из "Батьківщина" Руслан Богдан "засевает" округ, устраивая за свой счет выступления Зиброва под партийной символикой.

Автор: chesno.org
 

На своем сайте партия Тимошенко информирует, что эти концерты являются "благотворительными", а организовал их нардеп по просьбе земляков, ведь Зибров - любимый артист полтавчан.

В отчетах партии этих расходов нет. А должны были быть, поскольку на афишах и пригласительных есть партийный логотип. И даже если концерты оплачивал Богдан, "Батьківщина" должна отчитаться о них по крайней мере как о спонсорском взносе, указывают активисты.

В некоторых селах Зибров выступал в поддержку кандидатов в главы объединенных территориальных общин от "Батьківщина". Гражданская сеть "Опора" расценила это как косвенный подкуп избирателей.

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Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко проводила митинги областями. Ее выступления сопровождает певец Александр Пономарев.

В то же время, в Комитете избирателей сообщили: на рекламу предвыборной программы "Новый курс" ВО "Батьківщина" потратила около 100 млн грн за полгода.

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Комментарии

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Дата
22
декабря

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