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среда, 06 октября 2021 17:02

Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере

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Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
В 2020 году Зеленский во время поездки в Хмельницкий лично звонил Мецгеру и называл его "Женя".

Председатель правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер, ставший известным широкой публике после нападения в его кабинете на журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", называют "банкиром, которому звонит Зеленский".

Евгению Мецгеру 43 года. Он земляк президента Владимира Зеленского. Родился и учился в Кривом Роге, пишет BBC.

В 1999 году окончил Криворожский национальный университет. В 2001-м - Киевский национальный экономический университет.

В начале 2000-х начал работать в банках, в частности руководил различными отделами в "Финансы и кредит".

С 2006-го перешел в Укрэксимбанк, который принадлежит правительству. Был начальником управления малого и среднего бизнеса.

В 2015 году перешел в другой государственный банк - Укргазбанк, где был директором департамента малого и среднего бизнеса, а позднее - членом правления и заместителем председателя правления.

В марте 2020-го вернулся в Укрэксимбанк, где стал председателем правления.

Предыдущего председателя банка Александра Гриценко в 2019 году СБУ задержала по подозрениям в отмывании денег Януковича.

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Знакомый Зеленского

Жена председателя Укрэксимбанка Юлия Мецгер, по данным ряда СМИ, подруга Елены Кравец из "Квартала 95".

Юлия Мецгер была юристом в Укрэксимбанке, а сейчас входит в наблюдательный совет Приватбанка - другого государственного банка.

На вопрос журналистов "НВ Бізнес" об отношениях с Зеленским и Еленой Кравец Мецгер ответил: "У меня широкий круг знакомых, друзей и товарищей, с кем я общался и продолжаю общаться. Не скрываю, мы были знакомы, несколько раз виделись и раньше".

Банкир говорит, что в государственный банк Зеленский его не приглашал. Он "предложил себя сам" и прошел большой конкурс с 50 кандидатами.

В 2020 году Зеленский во время поездки в Хмельницкий лично звонил Мецгеру и называл его "Женя".

4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем Укрэксимбанка.

У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился вопрос журналиста.

Журналисты восстановили уничтоженное видео.

6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия. Также заявил, что шокирован нападением на журналистов и собственное поведение ему самому отвратительно и за него стыдно.

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