Сам в шоке: председатель Укрэксимбанка Мецгер сделал еще одно заявление

Председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер сложил полномочия на время расследования после нападения на журналистов. И попросил прощения у пострадавших и всего журналистского сообщества. Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер заявил, что шокирован нападением на журналистов в своем кабинете. И что его поведение вызывает у него самого стыд и отвращение.

Он попросил прощения у работников "Схем" Кирилла Овсяного и Александра Мазура. А также у всех журналистов Украины.

"События, произошедшие в моем рабочем кабинете 4 октября 2021 года и впоследствии опубликованные изданием "Схемы" с моей стороны недопустимы. И стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для меня. Я уравновешенный человек. Никогда не думал, что мгновенная эмоциональная вспышка может перерасти в лавину импульсивных и непоправимых действий и решений. Я не имел права на ту вспышку. Она вызывает наибольшее отвращение и стыд как раз у меня. Стресс и нагрузки этому не оправдание", - написал Мецгер в Facebook.

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Мецгер также принес извинения коллегам, потому что его поведение нанесло "огромный ущерб имиджу банка, моральному духу коллектива и престижу профессии банкира".

Он добавил, что написал заявление об отстранении его от должности председателя правления банка, которое наблюдательный совет удовлетворил.

В Киеве 4 октября на журналистов "Схем" совершили нападение во время интервью с председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером. У съемочной группы забрали технику и удалили видеозаписи. Инцидент произошел после того, как Мецгеру не понравился один вопрос журналиста-расследователя Кирилла Овсяного. В Укрэксимбанке 5 октября отреагировали на заявление о нападении на журналистов. Обвинения отвергали. И уверяли, что журналист с оператором беспрепятственно покинули помещение банка, технику у них никто не отбирал. В тот же день журналисты восстановили уничтоженное видео. И уже 6 октября Мецгер заявил о сложении полномочий на время следствия.