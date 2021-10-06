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среда, 06 октября 2021 12:34

Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"

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Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Рулофс прокомментировала видео мужа с Ясько, где они признаются, что находятся в отношениях. Фото: facebook.com/RoelofsSandra

Супруга бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Сандра Рулофс впервые прокомментировала его видео с народной депутаткой из фракции "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

Рулофс заявила, что ее муж является политзаключенным. 6 октября в Facebook она отметила, что полностью присоединяется к требованиям освободить Саакашвили, "несмотря на личные эмоции".

"Не скрою, что содержание видео, которое сделали в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма — абсолютно неприемлемой", - написала она.

Речь о видео, которое Ясько обнародовала в день задержания Саакашвили в Тбилиси. 1 октября политики признались, что находятся в отношениях.

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Рулофс — гражданка Нидерландов. С Саакашвили они поженились в 1993 году, имеют двух взрослых сыновей. Официально о разводе Саакашвили с Рулофс не сообщалось. Ясько же заявила, что он разведен, а их отношениям больше года.

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Депутат Рады из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько, у которой роман с Саакашвили, приехала в Грузию. 5 октября женщину заметили у следственного изолятора в городе Рустави.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.

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Дата
06
октября

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