Земельная реформа. Создадут 3D-модель территории Украины

Правительство уже объявило международный тендер на осуществление аэрофотосъемки.

В 2020 году всю территорию Украины оцифруют и сделают точную 3D-модель. Это будут делать в рамках запуска земельной реформы.

Про такие планы сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

Правительство уже объявило международный тендер на осуществление аэрофотосъемки территории Украины для создания 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, линий электропередач и других объектов.

"Вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы - кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог. Это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, зато - качество только возрастет", - сказал он.

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Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения. "За" проголосовали 240 депутатов, "против" - 52. 227 голосов дала "Слуга народа", еще 13 - внефракционные.