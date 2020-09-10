"Зелю - геть!" - под резиденцией Зеленского требовали импичмента

Митинг под резиденцией Зеленского. Фото: Антикор

В Конча-Заспе активисты требовали от Владимира Зеленского уволить из контактной группы по Донбассу Леонида Кравчука и Витольда Фокина.

Присутствующие собрались под забором, включив громко рок-музыку. Впоследствии в громкоговоритель они выразили свою позицию относительно ситуации в стране и объявили ряд требований к украинской власти, сообщает Вголос.

Отметили, что расценивают идею о проведении совместного инспектирования в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ и ОРДЛО как государственную измену. По их мнению, таким образом украинская власть может дать возможность легализовать боевиков так называемой "ДНР", а это выгодно РФ.

На заборе участники акции протеста красной краской написали "Импичмент", а также оставили свои послания к главе государства, среди которых: "На Ростов" и другие.

В конце акции к участникам подошли представители Национальной полиции, предупредили, что надписи на заборе - это нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Между активистами и правоохранителями произошла словесная перепалка. Но со временем ситуация стабилизировалась и люди начали расходиться по своим транспортных средствах.

Активисты заявили, в понедельник выйдут с акцией протеста в Верховную Раду. Их требование - создание Временной следственной комиссии для расследования убийств украинских военных в Донбассе. На следующей неделе они требуют организовать отчет министра обороны и министра иностранных дел по ситуации в Луганской и Донецкой областях.

Они также требуют создания временной следственной комиссии по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, поскольку подозревают, что в этом деле не все законно и чисто. Есть претензии к Окружного административного суда столицы, в котором, по мнению присутствующих на акции, является коррупция.

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Напомним, на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумел. Затем стало известно, что инспекция украинских позиций не произойдет, ее перенесли на неопределенный срок.