Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны

Виктор Медведчук может остаться в Украине, считает политический обозреватель Леонид Швец. Фото: УНИАН

Президенту Владимиру Зеленскому лучше вытеснить главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и нардепаТараса Козака из страны. Будет хуже, если Медведчук останется и примет вызов. Он может победить в суде. Имеет для этого достаточно связей и возможностей, рассказывает политический обозреватель 56-летний Леонид Швец.

"Для власти было бы лучше выжать Медведчука и Козака из страны. Я не думаю, что наши доблестные правоохранительные органы будут выглядеть уверенно в суде, где очень сильная сторона у Медведчука. У него в этой сфере все схвачено. И если дойдет до суда, то может получиться не сильно убедительно. Это не означает, что он не виноват. Просто не смогут доказать вину. Конечно, никто этого не хочет", - считает эксперт.

Ситуация вокруг Медведчука ударит по "ОПЗЖ" и Петру Порошенко:

"Зашквар с Медведчуком нельзя отыграть назад. То есть Бойко - это уже навсегда соратник Медведчука.

Когда ты бьешь по Медведчуку, то бьешь и по Порошенко. Это понятно. Именно Порошенко вернул его в высшую политическую лигу. Медведчук впервые попал в рейтинги украинского "Форбса". Его там не было при Януковиче. Это определенно заслуга Порошенко. Зеленскому хватило решимости, которой не было у Петра Алексеевича", - говорит Швец.

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У президента Зеленского есть свой мотив бороться с Медведчуком:

" Президент сейчас выполняет, кроме собственных политических задач, и запрос общества. Так и должно быть. Почему Зеленский это делает? Это логично в продолжение истории, которая началась в феврале. Тогда начали давить на Медведчука, Козака, их каналы, прокремлёвскую колонну в целом. И это надо довести до конца. Если есть нормальные доказательства, то надо добивать. К тому же заручились поддержкой США. Я не разделяю точку зрения тех, кто говорит, что российские военные учения у наших границ были последствием "наезда" на Медведчука. Не думаю, что Путин настолько любит своего кума и он ему так дорог. Но видим, что с запада мы прикрыты.

Боюсь, что Медведчук примет этот вызов. И это может превратиться в не слишком хорошую историю. Не хотелось бы видеть, когда враг выглядит убедительнее тех, кто сейчас на стороне правды, но слабоват профессионально", - заключает Швец.

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 66-летнему Виктору Медведчуку и нардепу 49-летнему Тарасу Козаку. Их подозревают в государственной измене и разграблении государственных недр в Крыму. Также обнародовали аудиозаписи разговоров, где Медведчук договаривается с заместителем председателя правительства России Дмитрием Козаком о перерегистрации украинского предприятия на территории Крыма.

Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук через Козака передал РФ информацию о расположении скрытого подразделения Вооруженных сил.