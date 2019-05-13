Зеленскому посоветовали не спешить с переговорами с Путиным

Зеленский ранее советовал России не говорить с Украиной языком угроз, военного и экономического давления. Фото: REUTERS

Победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому сейчас не стоит идти на прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Такое мнение высказал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, передают "Крым. Реалии".

"Я говорю как эксперт, а не как позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским. У него же много будет советников, они же ему будут свои позиции как-то доводить. Это исключительно его право принять такое решение, и он его примет. С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств относительно Украины...

Необходимо выработать пакет новых предложений, согласовать его в "нормандском формате", а возможно, и за счет расширения. Далее уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией. Возможно, привлечь даже другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние, на Российскую Федерацию в том числе, достаточно велико. Например, Китай", - сказал Апаршин.

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Владимир Зеленский победил на выборах 21 апреля и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация. На этой неделе Верховная Рада должна назначить дату.