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четверг, 04 июля 2019 19:48

Зеленскому посоветовали не молчать

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Зеленскому посоветовали не молчать
Администрация президента Владимира Зеленского скорее склонна отмалчиваться, говорит публицист Павел Казарин. Фото: president.gov.ua

За последние 5 лет судебную систему так и не реформировали. И в ситуации скандальных решений президент Владимир Зеленский должен был бы выражать политическую позицию.

Об этом Gazeta.ua сказал публицист Павел Казарин.

"Судебную реформу так и не довели до конца. Поэтому неудивительно, что система мало отличается от той, которая была 2014-го. И мы имеем такие одиозные судебные решения.

К сожалению, сегодня в Украине много государственных институтов продолжают работать от пинка. А если видят жесткую общественную реакцию на какое-то свое решение, которое идет в разрез с элементарной логикой, то тогда уже готовы его корректировать, идти на полууступки.

Много государственных учреждений продолжают работать от пинка

Одновременно видим, что Администрация президента Зеленского скорее склонна отмалчиваться по большинству резонансных событий. Не высказывает своей позиции, не дает оценок. Что недопустимо. Ведь позиция президента и его окружения важна в системе сдержек и противовесов. Когда избранная власть тотально молчит, единственная надежда на акции общественного протеста, несогласия.

На данном этапе многие одиозные решения власти, в частности судебные, воспринимаются скорее как наследство Порошенко. Но очень быстро они могут начать восприниматься, как наследство Зеленского. И будут сказываться не столько на рейтинге президента-предшественника, сколько на рейтинге действующего главы государства", - говорит Павел Казарин.

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20 мая президент Зеленский принес присягу народу Украины. Во время инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8-го созыва. Кабмин 6-й президент назвал проблемой и призвал уйти в отставку.

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Дата
04
июля

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