Зеленскому для оваций надо политически ударить по Медведчуку и Порошенко

"Зеленский никогда не скрывал, что хочет, чтобы Порошенко был наказан", - говорит Швец. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против кума Путина Виктора Медведчука, чтобы заработать аплодисменты украинцев. С Петром Порошенко так не получится.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит журналисты и политический обозреватель Леонид Швец.

"В любом финале актера Зеленского - аплодисменты и овации. Ему надо, чтобы люди улыбались. Как к этому прийти, он ищет.

Большая часть украинцев не любят Порошенко. Многие ненавидит Медведчука. Что нужно сделать для аплодисментов? Политически ударить по обоим", - отметил Швец.

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По его наблюдениям, Порошенко "делал все так, чтобы его нельзя было прижать быстро".

"С Медведчуком тоже было бы непросто, если бы пошли по судам. А взяли санкциями. Это политико-правовое решение. Этот прием будут использовать и дальше, потому что понравилось. Не надо большой доказательной базы.

С Порошенко так не получится. Он кто угодно, но не государственный изменник. Надеялись подсечь его на торговле с врагом. Но такие вещи прячут мощные юристы. Из-за испуга он перевел "Прямой" с фиктивной собственности в реальную. Этот шаг может быть для него опасным. У Порошенко есть скелеты в шкафу. А Зеленский никогда не скрывал, что хочет, чтобы Порошенко был наказан", - сказал Швец.

19 февраля СНБО ввел персональные санкции против пророссийского политика Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда лиц, причастных к финансированию терроризма. 2 февраля ввели санкции на 5 лет против соратника Медведчука Тараса Козака и его компаний, владеющих телеканалами ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Вещание телеканалов уже прекращено.

Интервью Леонида Швеца ищите в журнале "Країна" от 4 марта.