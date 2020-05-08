Зеленского ждут в "Квартале"

Некоторым в окружении президента Зеленского нужно только лаве, говорит Кошовый. Фото: @kvartal95

Участник студии "Квартал 95" Евгений Кошовый надеется, что Владимир Зеленский после работы президентом вернется в шоубизнес.

"Мы потеряли на время главную часть нашего коллектива. Я думаю, что он вернется", - сказал он в программе "Бацман".

Что касается второго президентского срока, то Зеленский, по словам Кошевого, "по-любому будет советоваться с народом".

"Он сказал: "На один срок". Я думаю, что он человек слова. И если вдруг так случится, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал", - отметил шоумен.

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Также Кошовый заявил, что в окружении президента Зеленского есть "куча дармоедов". И что он может сказать президенту в глаза неприятные для него вещи.

"Что значит "неприятные вещи"? Это то, что вокруг него есть куча дармоедов, которые не делают ничего. Да, такое я могу сказать, конечно. И думаю, что он с этим всем разберется. Нужно просто не мешать", - сказал Кошовый.

Касательно врагов Зеленского, то участник "Квартала" сказал:

"Я не буду говорить о его врагах. Я не знаю. Я не готов за него отвечать, кто у него враги, а кто друзья, кто-то еще. Я так не привык. Я уже о них сказал. Они находятся рядом там. И, к сожалению, некоторым из них нужно только лаве - и все".

21 апреля исполнился год, как украинцы избрали президентом Владимира Зеленского. Что обещал Зеленский на выборах, можно прочитать ЗДЕСЬ.