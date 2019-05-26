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Зеленского затягивают в ловушку - Портников

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Зеленского затягивают в ловушку - Портников
Президента Владимира Зеленского затягивают в ловушку специально, говорит Виталий Портников. Фото: president.gov.ua

Президента Владимира Зеленского затягивают в ловушку, которая может завершиться его импичментом. Об этом сказал публицист Виталий Портников.

На вопрос "Что может произойти, когда Конституционный суд признает, что указ о роспуске Верховной Рады есть неконституционным уже после выборов?" Портников в эфире телеканала "Еспресо" ответил:

"Ничего не произойдет. Выборы будут состоявшимися, депутаты примут присягу.

Единственное - это может иметь последствия для самого главы государства в будущем. Он будет считаться человеком, который нарушил Основной закон. И у парламента (если захочет привлечь его к ответственности и будет закон об импичменте) будет прекрасная возможность для того, чтобы этот закон применить как раз в связи с этой статьей.

От многих людей, которые являются оппонентами Зеленского, так и его "акционерами", слышу: он больше года на своей должности не проработает

Мне иногда кажется, что Владимира Зеленского специально затягивают в эту ловушку. Я от многих людей, которые являются оппонентами Зеленского, так и его "акционерами", слышу, что он больше года на своей должности не проработает. Я не верю в вероятность таких оценок. Но ясно одно. Если есть такие оценки, то нужно создать соответствующие условия, чтобы президент мог легально быть отстранен от власти. Нарушение президентом Основного закона, если оно будет зафиксировано Конституционным судом, конечно это первый шаг к импичменту. Парламент при этом будет работать ".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Группа народных депутатов направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.

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  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
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