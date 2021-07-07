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среда, 07 июля 2021 16:50

Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей

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Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
"Только появится современная альтернатива, Зеленский начнет терять", говорит Леонид Швец. Фото: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский остается лидером рейтингов, потому что современный среди конкурентов. Хотя уже не соответствует украинской повестке дня на 5-10 лет. Когда появится сильная оппозиция, глава государства начнет терять поддержку избирателей. Такое мнение Gazeta.ua выразил политический обозреватель Леонид Швец.

"Только появится современная альтернатива, Зеленский начнет терять. Президент уже сейчас не соответствует повестке дня на лет 5-10. Но он более современный, чем его конкуренты. Это их и убивает. Зеленскому не от кого терять", – говорит Швец.

Надо искать новых лидеров и новые политические силы, отмечает политический обозреватель. "Надо менять тематику, которую поднимают якобы оппонирующие Зеленскому политсилы. Их вопросы не резонируют с общественным сознанием. У них есть ядро сторонников, но оно слишком малое, чтобы создать противовес Зеленскому. Альтернативы ему нет. Потому что оппозиция сосредоточилась на критике президента. Предлагают все старое, что не купили в 2019-м", – говорит Швец.

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Также добавляет: "В опросе было моделирование второго тура. Зеленский там выносит всех без каких-либо сомнений. Разница практически в два раза со всеми нынешними вероятными оппонентами. Нет никого интересного и незапятнанного. Зеленский взял всех тем, что за ним было интересно наблюдать. Для многих он был стремный, случайный. Но до сих пор за президентом интереснее наблюдать, чем за Юлией Тимошенко".

"Лидером рейтинга остается "Слуга народа". За ними следуют "ЕС" и ОПЗЖ. После запрета каналов Медведчука рейтинги его несколько упали. Но доля избирателей, которые могли бы голосовать за эту политсилу, вернулась к прежним значениям. (ОПЗЖ имела 12,2 %, по результатам опроса Киевского международного института социологии, проведенного 16-22 апреля. – Gazeta.ua). Ничего не меняется внизу таблицы. Попытки поменять что-то в "Голосе" не сработали. Он вообще выбыл", – говорит Швец.

И добавляет:" Лидером антидоверия остается Петр Порошенко. Попытки его реанимировать как альтернативу Зеленскому проваливаются. С таким антирейтингом он не может быть антиправительственной оппозицией".

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Общество ждет нового лидера и это плохо, добавляет Швец. Продолжает: "Ждать нельзя. Надо проявлять гражданскую активность. И она все время не может сводиться только к протестным акциям против Зеленского. Надо искать какие-то современные организационные формы. Для того, чтобы себе объяснить свой интерес. Он не совпадает с интересами "Батькивщины", ни ОПЗЖ, ни "ЕС". Надо много дискутировать, где мы и куда идем. Зеленского общество уже терпит, а не хочет. Сидеть как зрители в зале и ждать, когда появится волшебник – бесполезно. Лидер должен возглавлять общественное движение. Если есть поиск общества, он выталкивает лидера. Нужно общественное давленияе".

52,7% украинцев не одобряют деятельность президента Владимира Зеленского. Одобряют деятельность Зеленского 34,1%, затруднились сказать – 13,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 22 по 29 июня.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в конце июня, то в парламент попали бы семь партий. Об этом сообщил Киевский международный институт социологии. За "Слугу народа" проголосовали бы 20,6% среди тех, кто определился с выбором. За ОПЗЖ – 16,9 %, за "Европейскую солидарность" - 15%, за "Батькивщину" – 14,7%. У "Сила и честь" – 7%, у Радикальной партии Олега Ляшко – 5,7% и у "Украинской стратегии Гройсмана" – 5 ,1%. 15,9% не определились. 14,9% – не будут участвовать в голосовании. Остальные партии не попали бы в парламент. в частности, за "Свободу" – голосуют 1,5% всех респондентов и 2,2% среди тех, кто определился, за "Голос" – 1,3% и 1,9%.

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