Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Поедет ли Зеленский на конференцию, пока не известно. Фото: president.gov.ua

Мюнхенская конференция по безопасности, которая пройдет в середине февраля, организаторы ожидают более 30 лидеров стран.

В списке приглашенных есть и президент Владимир Зеленский, сообщает глава MSC Вольфганг Ишингер.

Среди гостей также канцлер Германии Олаф Шольц, вице-президент США Камала Харрис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен и т.д.

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От физического участия уже отказался президент России Владимир Путин. Организаторы надеются, что он сможет выступить онлайн.

"Я точно не хочу исключать Россию. Сейчас Москва должна воспользоваться возможностью не только представить российскую перспективу через письма в США и НАТО, но еще раз объяснить ее осведомленной аудитории высокого уровня", — сказал глава MSC.

Всего на конференции ожидают 35 глав государств и правительств и около 100 министров.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию в регионе. Разговор состоялся в телефонном режиме.