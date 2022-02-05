Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию в регионе

Шарль Мишель обсудил по телефону ситуацию в регионе с президентом Украины. Фото: Reuters

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Владимир Зеленский обсудили ситуацию в регионе.

Разговор состоялся в телефонном режиме. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня утром снова связался с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить последние события в ситуации в регионе. Я подтвердил жесткую солидарность ЕС с Украиной", – написал Мишель в своем Twitter.

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Зеленский отметил, что в разговоре речь шла о текущей ситуации вокруг Украины и ее деэскалации в пределах всех имеющихся форматов.

Touched base with President @ZelenskyyUa again this morning to review the latest developments in the regional situation.



I reaffirmed the EU's strong solidarity with Ukraine. — Charles Michel (@eucopresident) February 5, 2022

Провів телефонну розмову з @eucopresident. Обговорили поточну ситуацію навколо 🇺🇦 та її деескалацію в межах усіх наявних форматів. Докладаємо дипломатичних зусиль для відновлення миру. Продовжуємо практично взаємодіяти в усіх напрямах. Вдячний 🇪🇺 за незмінну підтримку 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Пакет включает также меры против российского газопровода "Северный поток-2". Президент Еврокомиссии отметила, что запуск его в эксплуатацию будет зависеть "от поведения России".