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понедельник, 01 февраля 2021 12:07

Зеленский заявил об олигархическом влиянии на "Слугу народа"

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Зеленский заявил об олигархическом влиянии на &quot;Слугу народа&quot;
Президент Зеленский говорит, что предлагает исключить человека из политсилы, как только узнает, что того финансируют определенные группы. Фото: Getty Images

На партию "Слуга народа" есть олигархический влияние. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью программе Axios, что выходит на американской платформе HBO.

"О их (олигархов. - Gazeta.ua) влиянии: есть ли у партии "Слуга народа" или в других партиях влияние? Я уверен, что олигархи влияют на все партии, которые находятся в украинском парламенте. Не на партию в целом, а на каких-то людей. Но они влияют", - сказал Зеленский.

"Ни одна партия не лишилась своих депутатов, хотя известна информация, что на них оказывают влияние некоторые финансовые группы. Как только я имел не только слухи и заказные статьи, а доказательство, что этот человек финансируется той или иной финансовой группой, я предлагал партии избавиться от этой человека", - продолжил президент.

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Зеленский заявил, что хочет лишить олигархов влияния на депутатов.

"Избавление от олигархов достигается двумя путями: лишить их возможности иметь "телевизор", ту или иную медиа-площадку, и лишить их возможности влиять на депутатов. Это возможно сделать, я хочу это сделать в Украине.

Это должно быть принято. Не просто решение правоохранителей: кого посадить за решетку. Я не против того, чтобы посадить всех, кто нарушает закон. Но вместо одних придут другие. Поэтому необходимо на законодательном уровне менять этот процесс. Я считаю, что это возможно сделать", - заявил Зеленский.

Касательно американских санкций в отношении народных депутатов, которые способствовали российскому вмешательству в президентские выборы в США, Зеленский ответил:

"Ни одна партия не должна отвечать за то или иное лицо. Люди должны отвечать за то, что они делают. И поэтому (следует. - Gazeta.ua) поднимать вопрос о лишении мандатов, выхода из партии. Но мы должны иметь весь список - даже тех, кто занимал высокие посты до моего президентства. Все, кто вмешивались в выборы в Соединенных Штатах, если так было, должны отвечать по законодательству".

11 января США ввели индивидуальные ограничения, в частности против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский просил Дубинского выйти из фракции - тот отказался.

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Дата
01
февраля

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