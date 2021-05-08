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суббота, 08 мая 2021 22:30

Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды

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Зеленский зависим от Ермака, а тот - от россиян - бывший член властной команды
Зеленский назначил Ермака руководителем ОП в феврале прошлого года. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сделал Владимира Зеленского зависимым от себя. Об этом сказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

"Он (Ермак. - Gazeta.ua) имеет персональный влияние. Он нашел язык, создал максимальное ощущение взаимозависимости. И потом его уже использует для других процессов. В частности - " без Ермака, а что у нас будет с российскими переговорами?" А как оказался Ермак в российских переговорах?

До этого Порошенко пытался избавиться от переговорщика Медведчука. И почему-то не получалось это сделать. А тут появляется Ермак и опочки - его Россия берет, как - будете с украинской стороны заниматься переговорами.

Выдают заложников - это сразу его (Ермака) подкрепляет. И сам Ермак становится зависеть от россиян. Потому что - "сейчас меня выкинут из этого процесса и во мне президент перестанет быть заинтересованным".

И вот таким образом он во все процессы позаходил и создал ощущение зависимости. Поэтому для Зеленского будет очень трудно поменять голову Офиса, потому что он очень ему доверяет", - сказал Данилюк.

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Ермак всегда создает комфорт для Зеленского, рассказал бывший чиновник.

"Я немножко другой человек - поддерживаю, когда есть за что. А когда делается ошибка, говорю: это была ошибка, так не стоит делать, надо делать так, так и так. И у него (Зеленского) создается определенный дискомфорт. А у Ермака - все хорошо, все супер, классно", - сказал Данилюк.

В феврале прошлого года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента. В то же время назначил Андрея Ермака.

В марте СМИ сообщали, что в Минске Андрей Ермак согласовал создание консультативного совета с российскими коллаборационистами на Донбассе, а агрессор Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

60 народных депутатов от "Слуги народа" обратились к президенту и напомнили, что в ОРДЛО действуют оккупационные органы Российской Федерации.

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