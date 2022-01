Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен сосредоточением президента Владимира Зеленского на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сейчас уезжаю домой из Киева. Я глубоко озабочен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента – ныне лидера оппозиции Петра Порошенко – чем на объединении своей страны против российской угрозы", – написал Бильдт.

And I'm now heading home from Kyiv 🇺🇦. It's always inspiring, but today I'm deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent - now opposition leader @poroshenko - than on uniting his country against the 🇷🇺 threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C