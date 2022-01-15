Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт

Бильдт озабочен сосредоточением Зеленского на аресте Порошенко больше, чем на объединении страны против угрозы со стороны РФ. Фото: ЕС

Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт обеспокоен сосредоточением президента Владимира Зеленского на аресте пятого президента Украины и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко больше, чем на объединении страны против российской угрозы.

Об этом он написал в Twitter.

"Я сейчас уезжаю домой из Киева. Я глубоко озабочен, что президент Зеленский больше сосредоточен на аресте политического оппонента – ныне лидера оппозиции Петра Порошенко – чем на объединении своей страны против российской угрозы", – написал Бильдт.

And I'm now heading home from Kyiv 🇺🇦. It's always inspiring, but today I'm deeply worried by President @ZelenskyyUa being more focused on arresting political opponent - now opposition leader @poroshenko - than on uniting his country against the 🇷🇺 threat. pic.twitter.com/WRBIp9TN7C — Carl Bildt (@carlbildt) January 15, 2022

В ДБР заявили, что надеются, что Петр Порошенко придет на заседание самостоятельно. Суд по избранию меры пресечения Петру Порошенко будет проходить 17 января. Заседание будет открытым, так что каждый сможет принять в нем участие. 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Под арест попали, в частности, квартиры Порошенко в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, а также акции в ряде частных компаний. Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что сторона экспрезидента будет обжаловать решение суда и будет обращаться в Европейский суд по правам человека. 20 декабря Порошенко был уведомлен почтой о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Следователи ДБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Порошенко не придет на допрос 23 декабря, но вернется в Украину в первой половине января, потому что сейчас работает в Варшаве. 6 января Порошенко, находящийся в командировке в ЕС, заявил, что вернется в Украину 17 января.