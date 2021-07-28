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среда, 28 июля 2021 12:48

Зеленский заговорил о удешевлении электричества

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Зеленский заговорил о удешевлении электричества
Тариф 1,68 грн за кВт-ч для некоторых категорий населения может быть меньше, сказал президент. Фото: pixabay.com

Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в на форуме в среду.

"Мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались.

Это фейковый информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Это подмена понятий. Для каких-то предприятий что-то возрастет, но я бы не говорил обо всех", - заявил Зеленский.

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"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет.

Есть население, которое не может платить даже 1,68 гривны. Поэтому СНБО будет рассматривать вопрос возможного снижения цены на электроэнергию для этих категорий", - сказал президент.

Кабмин решил перенести повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа по 1 сентября. Цена в 1,68 грн/кВт-ч будет действовать до конца лета.

Председатель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк заявлял, что в планах регулятора - выровнять постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности.

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