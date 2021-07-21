Украинцев готовят к подорожанию электроэнергии

Вскоре в Украине подорожает электричество. Цены поднимут только потребителям.
Об этом сообщил председатель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк, пишет "Экономическая правда".
В планах регулятора - выровнять постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Сейчас разрабатывают механизм.
"Обсуждаются различные сценарии. Но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время, будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям", - сказал Тарасюк.
НКРЕКП настаивает на приведении тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются.
"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят с 1 августа, сказать не могу. Потому что это политическое решение Кабмина. Но, думаю, ждать осталось недолго", - подытожил он.
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Ранее Минэнергетики инициировало изменение тарифов на электроэнергию в Украине с 1 августа. Цена для различных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления.
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