Украинцев готовят к подорожанию электроэнергии

НКРЕКП настаивает на приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей. Фото: glavcom

Вскоре в Украине подорожает электричество. Цены поднимут только потребителям.

Об этом сообщил председатель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк, пишет "Экономическая правда".

В планах регулятора - выровнять постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. Сейчас разрабатывают механизм.

"Обсуждаются различные сценарии. Но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. В то же время, будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям", - сказал Тарасюк.

НКРЕКП настаивает на приведении тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят с 1 августа, сказать не могу. Потому что это политическое решение Кабмина. Но, думаю, ждать осталось недолго", - подытожил он.

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Ранее Минэнергетики инициировало изменение тарифов на электроэнергию в Украине с 1 августа. Цена для различных групп населения будет отличаться в зависимости от объемов потребления.