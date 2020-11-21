"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор

О реформах слышим только слова. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский забывает, что и кому поручал. Об этом в интервью журнала "Країна" сказал бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"Судебная реформа будет длится минимум год-два. Чтобы люди почувствовали положительное влияние - нужно три-четыре года. То же с реформой правоохранительных органов. Поэтому нужно начинать сейчас, но мы слышим только слова.

Зеленский забывает, что и кому поручал. То говорит правительству делать судебную реформу, в то время, как сам уже подал соответствующий законопроект в парламент. Затем вспоминает, что этим занимается комиссия по вопросам правовой реформы при президенте и поручает им заниматься судебной реформой", - говорит экс-генпрокурор.

Нужно видение реформы уголовной юстиции. И политическая воля ее делать, говорит Рябошапка.

"Мы начали реформировать прокуратуру, центральный аппарат был очищен. Пришла новый генпрокурор, сказала: все было незаконно, суды - возобновляйте. Многие из тех, кого мы уволили по критериям добропорядочности Ирина Венедиктова восстановила в должности. Это подрывает доверие к реформе.

Прокуроров оценивали кадровые комиссии, в которых принимали участие представители гражданского общества. Первое, что сделала новая генпрокурор - изменила состав этих комиссий, ввела туда большинство прокуроров. Система сама себя никогда не изменит. Документы по реформированию системы органов уголовной юстиции так и остались в Офисе генпрокурора. Никто ими не интересуется", - рассказал бывший чиновник.

Интервью с Русланом Рябошапкой читайте в номере журнала "Країна" от 19 ноября.

На этой неделе Владимир Зеленский заявил западным послам, что к концу года возобновят уголовную ответственность за ложь в декларациях. Также заявил о судебной реформе.