Зеленский за март нарастил в рейтинге, Порошенко потерял

Зеленский опережает Порошенко в рейтинге почти на 11%. Фото: Getty Images

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 24,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта.

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,9%, Юрия Бойко - 12,6%, Юлию Тимошенко - 11,8%, Игоря Смешко - 7,7%, Владимира Гройсмана - 5,2%, Дмитрия Разумкова - 3,8%, Олега Ляшко - 3,7%, Евгения Мураева - 3,7%, Анатолия Гриценко - 3,3%, Арсения Яценюка - 2,8%, Олега Тягнибока - 1,6%, Киру Рудык - 0,5%.

В начале марта Зеленского готовы были поддержать 22,5% опрошенных. Таким образом рейтинг течение марта вырос 2,2%.

У Порошенко в начале марта показатель в рейтинге был - 14,6%. За месяц он уменьшился на 0,7%.

Социологи опросили 2 500 респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской обл. Ошибка исследования не более 2%.

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В 1-м туре выборов президента 31 марта 2019 года за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей. Во 2-м туре - 73,22%. Что Зеленский обещал на выборах, можно прочитать здесь.