Зеленский взялся за проблемы с ФЛП - Ермак

Создадут координационный совет для помощи предпринимателям. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский создает координационный совет для решения проблем предпринимателей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в этот совещательный орган войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей, независимые эксперты, представители правительства и ОП.

Планируется наработать компромиссные законодательные изменения относительно налоговой нагрузки, администрирование сбора налогов, в частности детали использования РРО.

"Зеленский глубоко осознает социальную функцию системы упрощенного налогообложения и важность малого и среднего бизнеса для социальной и политической стабильности в Украине. Именно поэтому максимальное внимание правительства президент обращает на помощь малому бизнесу на период карантинных мероприятий. В частности, речь идет о моратории на налоговые проверки и продолжение реформы налоговых органов", - сообщил руководитель Ермак.

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Первое заседание координационного совета запланировали на 18 декабря.

Компенсацию ФЛП и наемным работникам по программе поддержки бизнеса в период пандемии начнут выплачивать с 21 декабря. Обещанные 8 тыс. грн в этом году выплатят тем, кто зарегистрировался до 21 декабря.