Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ

"Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы", - Бородянский. ФОТО: Facebook Владимир Бородянский

Новым внештатным советником президента Владимира Зеленского стал экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Бородянский на странице в Facebook уточнил, что стал советником по гуманитарным вопросам. Он собирается "в корне менять гуманитарную отрасль в Украине".

"Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту, справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным - те условия, которые будут стимулировать к работе здесь. Те условия, при которых Украина будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта. Чтобы снова, даже не появлялось вопросов почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве. Что это значит? Это значит прибыль, можно инвестировать в собственное производство и презентацию Украины миру", - написал Бородянский.

Команду советник подбирать с "лучших профессионалов индустрии". А по каждому направлению собирается закрепить куратора, который создаст рабочую группу.

"Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет издания. Информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования ", - добавил Бородянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Претендентов на премьерство больше, чем говорят СМИ - советник Зеленского

Бородянский работал директором холдинга StarLightMedia и гендиректором телеканала СТБ с марта 2012 года до 15 декабря 2018 года, отмечает "Укринформ". До этого был коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине", руководил отделом по управлению медиаактивами "Альфа-банка" в Украине, отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио".