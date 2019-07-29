Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ

 
Ексклюзивы
1/5
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 207
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2232
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 540
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 756
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5626
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1080
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3564
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 963
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1900
Фото
Все фото
5
9
6
4
16
В Трускавце стартовала школа депутата для &quot;слуг народа&quot;
В Трускавце стартовала школа депутата для "слуг народа"
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Верховная Рада помолодеет на 7 лет. Кого мы выбрали
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Пресс-секретарь Зеленского показала фото без макияжа
Бородатый и носит девушек на руках: от &quot;Слуги народу&quot; в Раду проходит пауэрлифтер
Бородатый и носит девушек на руках: от "Слуги народу" в Раду проходит пауэрлифтер
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
Видео
Все видео
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
Новый парламент может изменить состав ЦИК - Слипачук
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
"Шеф, давай что-то учудим. Я готов" - НАБУ опубликовало записи разговоров судей Окружного суда
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
Зеленский рассказал, что у него просил Пинчук
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
"Я не мальчик" - опубликовали видео диалога между Зеленским и журналистом
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Пинчук тайно встречался с Гройсманом и Аваковым - Схемы
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 5049
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 972
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2583
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1197
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 603
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
28 июля 2019
Просмотров: 1008
Синок
У столичний Володимирський собор приходжу в неділю зранку. Серед кількох десятків людей помічаю скорботне обличчя літньої жінки в темно-синій хустці ...
понедельник, 29 июля 2019 13:37

Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ

  Комментировать
Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ
"Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту и справедливые и прозрачные KPI их работы", - Бородянский. ФОТО: Facebook Владимир Бородянский

Новым внештатным советником президента Владимира Зеленского стал экс-гендиректор телеканала украинского олигарха Виктора Пинчука СТБ - Владимир Бородянский.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Бородянский на странице в Facebook уточнил, что стал советником по гуманитарным вопросам. Он собирается "в корне менять гуманитарную отрасль в Украине".

"Я хочу, чтобы государство могло предложить своим художникам поддержку, защиту, справедливые и прозрачные KPI их работы. А зарубежным - те условия, которые будут стимулировать к работе здесь. Те условия, при которых Украина будет первой среди потенциальных партнеров любого международного проекта. Чтобы снова, даже не появлялось вопросов почему сериал "Чернобыль" HBO и Sky снимали не в Украине, а в Литве. Что это значит? Это значит прибыль, можно инвестировать в собственное производство и презентацию Украины миру", - написал Бородянский.

Команду советник подбирать с "лучших профессионалов индустрии". А по каждому направлению собирается закрепить куратора, который создаст рабочую группу.

"Направлений работы много: музеи и заповедники, театры, музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги. Медиа: СМИ (ТВ, пресса, радио), социальные медиа и интернет издания. Информационная безопасность (содержательная). Спорт, туризм. Благотворительность. Мы будем много взаимодействовать с отраслью образования ", - добавил Бородянский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Претендентов на премьерство больше, чем говорят СМИ - советник Зеленского

Бородянский работал директором холдинга StarLightMedia и гендиректором телеканала СТБ с марта 2012 года до 15 декабря 2018 года, отмечает "Укринформ". До этого был коммерческим директором газеты "Московский комсомолец в Украине", руководил отделом по управлению медиаактивами "Альфа-банка" в Украине, отвечал за реализацию бизнес-проектов "Новый канал", "Наше радио".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский взял в советники экс-гендиректора СТБ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Украинский боксер стал призером Олимпийских игр

Пожар уничтожил более 200 домов

Последнего кошевого отправили на Соловки

Король истреблял своих феодалов

Самое читаемое
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
15
 Просмотров: 67529
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший
В Ливии ракетным ударом уничтожили украинские самолеты: есть погибший Просмотров: 57837
Как жили финны до отделения от России - фото
Как жили финны до отделения от России - фото
14
 Просмотров: 50742
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
20
 3 Просмотров: 49498
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
Советский автотуризм: какой была дорога к морю
19
 Просмотров: 47314
Политика
Портнова допросили по делу Майдана
Портнова допросили по делу Майдана Просмотров: 198
Сообщили сколько паспортов Россия выдала жителям Л / ДНР
Сообщили сколько паспортов Россия выдала жителям Л / ДНР Просмотров: 135
Будущий нардеп Беленюк оконфузился с заявлением о прожиточном минимуме
Будущий нардеп Беленюк оконфузился с заявлением о прожиточном минимуме Просмотров: 549
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин
Меркель и несколько глав МИД смотрели сериал "Слуга народа" - Климкин Просмотров: 1350
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
Зеленский обратился к Авакову из-за скандала с полицейскими и КОРДом
6
Самолеты ВВС США появились у берегов Крыма
3
Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
3
В Украине отмечают годовщину крещения Руси
2
Работа в ночную смену: назвали преимущества и недостатки
Голосов: 8135
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua