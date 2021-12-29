Зеленский взял стиль Януковича - политолог

Михаил Басараб: "Выполнение прихотей Путина приведет к разрушению украинской государственности. Зеленскому нужно дать понять, что Украина не пойдет на выполнение неприемлемых для нас условий, будем сопротивляться и защищаться". Фото: Тарас Подолян

Вызов номер один для Украины в 2022 году – угрозы со стороны России. Вероятность более масштабного вооруженного противостояния высока. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал политолог Михаил Басараб.

– Накопление больших военных сил РФ на границе может свидетельствовать, что в любой момент агрессия перерастет в более масштабные боевые действия, – говорит он. - Все происходящее сейчас не свидетельствует об однозначном намерении России развязать большую войну против Украины. Пока это выглядит как психологическая спецоперация на устрашение нас и наших западных партнеров. Но готовиться к неожиданностям нужно. Речь идет прежде всего об укреплении сектора традиционной обороны.

Агрессивная политика России против Украины может проявляться и в средствах энергетического шантажа. Уже сегодня видим диверсионные действия по поставке газа в Европу. Это приводит к невероятному скачку цен. И имеет последствия для Украины. Если Россия будет пытаться коллапсировать Европу в зимний период – это будет влиять на политическую атмосферу.

Москва будет использовать "газовую дубинку" в отношении решений, которые будут касаться и Украины

Параллельно с энергетическим шантажом Россия будет навязывать геополитические решения – НАТО, Европейскому Союзу. Москва будет использовать "газовую дубинку" для решений, которые будут касаться и Украины. Сегодня Россия выдвигает ультиматумы и США, и Европе по поводу нерасширения НАТО, сворачивания вооружений.

В чем США и Европа могут уступить России?

– Все будет зависеть от ее требований. Если речь идет о фактическом сворачивании присутствия НАТО и США в Европе – маловероятно. Но на пути в переговорном процессе Россия может предъявлять и другие требования. Более приемлемые для Запада. Сегодня Путин выдвигает максимальный пакет пожеланий. Возможно, чтобы получить что-нибудь меньшее.

Могут выдвигать для нас предложения по принуждению к неприемлемым уступкам России в вопросе Донбасса. Россия постоянно напоминает о том, что Запад, мол, должен заставить нас полностью выполнить Минские договоренности. Это тоже элемент агрессии против Украины. Вместе с применением силы Кремль хочет склонить нас к неприемлемым уступкам.

Договориться с Путиным о мире – невозможно. Только на его условиях

Как при таких условиях должны действовать украинские власти?

– Вся настроенность главы нашего государства на мир за любую цену, стремления непосредственно встретиться с Путиным, чтобы о чем-то договориться – основательно неправильный подход. Россия давно дала ответ на вопрос, почему развязала войну против нас. К чему стремится. Договориться с Путиным о мире – невозможно. Только на его условиях. Особый статус Донбасса, изменения в Конституции – это для нас неприемлемо. Выполнение прихотей Путина приведет к разрушению украинской государственности. Зеленскому нужно дать понять, что Украина не пойдет на выполнение неприемлемых для нас условий, будет сопротивляться, защищаться. Президент должен делать все возможное для объединения усилий с нашими западными партнерами. Действия, шаги и заявления должны быть выверены и любые сигналы должны свидетельствовать: Украина не будет пересматривать свой курс на членство в НАТО, будем бороться за свою свободу до победного конца. А заявления о встрече с Путиным, чтобы договориться о мире – подрывают эту позицию.

Не верю в победные прямые переговоры Зеленского с Путиным. С ним можно говорить только в присутствии западных союзников и о небольшом перечне вопросов. В частности, при каких условиях Россия выведет свои войска из Украины, демонтирует оккупационные администрации и сделает это без условий для Украины. Также – объем компенсации из-за нанесенного нам ущерба вследствие вооруженной агрессии и оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Зеленский часто переходит в ручное управление государством

Какие еще вызовы стоят перед властью в 2022 году?

– Оборонный сектор должен быть приоритетом номер один. Еще следует обращать внимание на глобальную экономическую ситуацию. Преодолевая последствия пандемии, западные правительства накачали свои экономики большой денежной массой. Это привело к инфляции, росту цен, неоправданному ажиотажу на рынках. Обычно такая картина наблюдается перед глобальными экономическими потрясениями. В конце концов, это приводит к формированию крупных финансовых пузырей, перегретого спроса. Это касается и Украины. У нас открытая экономика, зависим от ситуации на Западе. Нет уверенности, что Украина готова к этим вызовам.

Действия властей привели к управленческому разбалансированию. Зеленский часто переходит в ручное управление государством. Когда пренебрегаются институционные балансы. В частности, отношения между офисом президента, правительством и парламентом. В угоду определенным решениям создают неприятные прецеденты - как крупные государственные закупки в обход процедуры Prozorro. Или когда Зеленский фактически блокирует судебную реформу, не распускает Окружной административный суд Киева. Непонятные процессы в судебной реформе вызывают вопросы как к Зеленскому, так и к его контролируемому большинству.

Режим ручного управления создает много соблазнов, приводящих к огромным злоупотреблениям со стороны Зеленского и его окружения. Как следствие – наблюдаем за такими скандалами как с Александром Гогилашвили (уволенный заместитель министра внутренних дел. Бросался на полицейского в Киеве с матом, потому что тот остановил на дороге, а на блокпосте в Донецкой области дергал полицейского, который хотел проверить документы. Опыта в правоохранительных органах до назначения на должность не имел, будто бы имеет российский паспорт, его жена – личная помощница президента – Gazeta.ua) и другими случайными людьми во власти. Разрушаются институты, балансы, применяется ручное управление, на должности назначаются случайные люди. Так может занять некоторое время. Но система начнет давать сбой.

Каков запас прочности?

– Он не такой большой. Государство слабеет. Это создает колоссальное поле для коррупционных злоупотреблений.

Есть явные попытки Зеленского установить квазиавторитарный режим в Украине. Его раздражает свобода слова. Болезненно реагирует на критику. Любые попытки журналистов расследовать злоупотребления воспринимает как персональное оскорбление. Раньше это можно было оправдать отсутствием политического опыта. Сейчас это уже личное отношение к свободе слова. Прибегает к политическим репрессиям, заказным преследованиям оппозиции, журналистам. Это свидетельствует о незрелости руководить в условиях демократии. При таких обстоятельствах нас будут ждать дополнительные вызовы – в безопасности, экономике. Это может привести к неадекватному поведению Зеленского на требования оппозиции, общества, журналистов. Любой очередной повод может спровоцировать недопустимые вещи.

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Когда его воспринимали как комика, то не верили, что способен применить силу. Никто бы не сравнил этого веселого парня из 95 квартала с Януковичем. Теперь для большего количества людей стало ясно, что вполне может поступить, как Янукович. Возможно, повести себя еще жестче в похожей ситуации.

Банковая пытается создать свой медиахолдинг

Президент увидел, что ему не хватает медиаресурсов для влияния на массовое сознание. Банковая пытается создать свой медиахолдинг. Говорят, что для информационного вещания приобрели несколько музыкальных телеканалов, в том числе М1 и М2. Также в этот пул хотят добавить телеканал "Рада". Это выглядит как рейдерский захват парламентского телеканала, чтобы сделать из него рупор власти. Зеленский копирует стиль Януковича, "регионалов". Но даже они не прибегали вплоть до таких брутальных действий, как захват канала "Рада".

Возможны ли досрочные парламентские выборы?

– Пока оснований нет. Возможно, по технологическим соображениям Зеленский решит, что выборы необходимы и нужно воспользоваться шансом закрепить положение. Или в ответ на потрясение может быть реакция общества – масштабная ли война, или более крупные кризисные процессы, которые заставят власть переизбрать парламент или президента.