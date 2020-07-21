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вторник, 21 июля 2020 21:07

Зеленский выполнил требование террориста

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Зеленский выполнил требование террориста
Видео президент опубликовал около 21.00.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста, который захватил автобус с пассажирами в Луцке.

Президент записал видео, в котором призывает посмотреть фильм "Земляне".

"Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем", - сказал глава государства.

В то же время пресс-секретар президента Юлия Мендель сообщила, что Зеленский разговаривал с человеком, который уже 9 часов удерживает заложников, а 3 человек отпустил.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", который удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе. Президент и в дальнейшем держит ситуацию на контроле", - цитирует Мендель "Українська правда"

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21 июля утром в Луцке неизвестный взял в заложники пассажиров автобуса "Берестечко - Красниловка". Злоумышленник заявил, что автобус заминирован. В Волынской области ввели оперативный план "Заложник".

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Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

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