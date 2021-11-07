Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"

Президент Владимир Зеленский в воскресенье выложил в Instagram фото.

"Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний ужин. Заслужил обед", - написал.

В комментариях Зеленскому написал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Благодаря вам - Украина чемпион мира по смертности от коронавируса. Вы неадекват или просто м*дак?".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский раздал должности лоббистам "Харьковских соглашений"

4 ноября народный депутат Гео Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным изменником". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

На следующий день нардеп получил три протокола о коррупции от НАПК.