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пятница, 05 ноября 2021 14:20

Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК

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Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Депутат связал это со вчерашним поступком. Фото: Facebook.com/leros.geo

Народный депутат Гео Лерос, показавший вчера президенту Владимиру Зеленскому средний палец, сегодня получил три протокола о коррупции.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Вот и первая ответочка! Только что в НАПК по обращению ДБР мне вручили три протокола о коррупции", - сообщил.

Депутат связал это со вчерашним поступком.

"За то, что задал вопрос Зеленскому о его "похотливой секретарше" Ермаке. Оказывается, это конфликт интересов. Буду отстаивать свои права в суде", - заявил.

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4 ноября Лерос назвал присутствовавшего на заседании Верховной Рады президента Зеленского "главным изменником". После чего нардепу выключили микрофон. Лерос в ответ показал средний палец. В парламенте также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Фракция "СН" обратилась в регламентный комитет - вынести решение по поведению нардепа.

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Дата
05
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