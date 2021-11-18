Зеленский ввел санкции против сотрудников российских спецслужб

Санкции вводят на три года. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 18 ноября подтвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против сотрудников российских спецслужб.

Под санкциями оказались 28 человек, говорится в указе на сайте президента.

"Под ограничения попали россияне, возглавляющие так называемые силовые ведомства на оккупированном Донбассе", - сказано в тексте документа.

Кроме граждан РФ в список попали: бывший заместитель начальника управления СБУ в Луганской области Роман Гордидан, бывший сотрудник Стахановского отдела СБУ в Луганской области Олег Лондарев и бывший сотрудник СБУ Игорь Зубков, которые работают на оккупантов в Луганске.

Санкции вводят на три года. Они предусматривают блокирование активов, запрет на вывод капиталов и тому подобное.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел 10 ноября новые санкции против лиц, причастных к открытию так называемого представительства Никарагуа во временно оккупированном рф Крыму. Ограничения касаются восьми человек: четырех граждан Никарагуа и четырех граждан РФ.