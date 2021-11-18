Чиновник горсовета в Харьковской области работал на РФ

Юрист одного из горсоветов в Харьковской области "работал" информатором оккупационных властей РФ.

Мужчину разоблачили при получении очередного задания от так называемого куратора, сообщили в Офисе генпрокурора.

Автор: gp.gov.ua Юрист одного из горсоветов в Харьковской области «работал» информатором оккупационных властей РФ

"В августе 2017 года украинский госслужащий, используя личные связи, передал одному из так называемых "депутатов Народного совета ДНР" информацию о сотрудниках Службы безопасности Украины и лиц, которые оказали им помощь. В апреле 2016 года он также отправил представителю оккупационной администрации РФ фотоснимок чертежа литейной заготовки для детали бронетранспортера", - говорится в сообщении.

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Автор: gp.gov.ua Информатора разоблачили при получении очередного задания

В ходе обыска дома у чиновника изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Подозреваемому избрали меру пресечения - 60 суток под стражей с альтернативой внесения залога. Следствие продолжается.

В Донецкой области бывший сотрудник правоохранительных органов по собственному желанию согласился сотрудничать с ФСБ Российской Федерации. И передавал информацию об украинских правоохранителях кураторам из России. В его обязанности входили, в частности, сбор и последующая передача представителям ФСБ детальной информации о сотрудниках СБУ, несущих службу в Мариуполе.