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вторник, 21 сентября 2021 14:47

Зеленский встретится с президентом Турции и премьером Британии

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Зеленский встретится с президентом Турции и премьером Британии
Владимир Зеленский анонсировал встречи с президентом Турции и премьер-министром Великобритании. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретится на полях Генеральной ассамблеи ООН с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Слышали и в Министерстве иностранных дел Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны России и непризнании выборов в Госдуму России из-за того, что голосовали украинцы на оккупированных территориях. По той же паспортизации. Поэтому будет встреча с президентом Турецкой Республики, премьер-министром Великобритании и с многими важными для Украины лидерами", - сообщил Зеленский для "Дом".

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Он добавил, что ожидает ответа от администрации президента США Джо Байдена по Плану трансформации Украины. Его украинская делегация презентовала во время визита в Белый дом.

"Мы ожидаем ответа, например, по оборонному сектору этой программы трансформации. Мы ожидаем официальный приезд делегации из США во главе с министром обороны, ожидаем на эту встречу. Я думаю, что она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации", - объяснил Зеленский.

С 21 по 27 сентября 2021-го в Генассамблее продлится неделя высокого уровня, на которой запланировано участие более сотни мировых лидеров. Президент Украины выступит в общих дебатах Генассамблеи 22 сентября после обеда.

Также будет ряд двусторонних встреч - с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности, с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами, с украинской общиной в США

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