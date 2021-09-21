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вторник, 21 сентября 2021 04:50

Зеленский объяснил, чего хочет от Генассамблеи ООН

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Зеленский объяснил, чего хочет от Генассамблеи ООН
Президент Украины выступит в общих прениях Генассамблеи 22 сентября после обеда. Фото: ЕРА

На Генеральной ассамблее ООН Украина может выразить протест оккупации части Донбасса и полуострова Крым.

"Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение относительно Донбасса и Крыма на всех площадках. Так, организация ООН - это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую ​​возможность", - заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США), передает Укринформ.

На Генассамблее собираются лидеры стран, от которых зависит решение ситуации, считает Зеленский. Поэтому Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для двусторонних встреч с различными странами, добавил он.

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С 21 по 27 сентября в Генассамблее продлится неделя высокого уровня, на которой запланировано участие более сотни мировых лидеров. Президент Украины выступит в общих прениях Генассамблеи 22 сентября после обеда.

Во вторник, 21 сентября, Зеленский встретится с президентами Польши, Молдовы и Грузии.

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