Зеленский встретится с президентом Польши - назвали дату

Визит состоится до 230-летия принятия польской Конституции. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит официальным визитом Польшу.

3 мая он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Поездка состоится к 230-летию принятия польской Конституции, пишут в пресс-службе президента Польши.

"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

В августе 2021 года Дуда планирует в ответ приехать в Украину на День Независимости.

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Визит Зеленского обсуждали председатель бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерський и советник по иностранным делам президента Украины Игорь Жовква во время встречи. Они так же подняли вопрос по поводу действий России на украинских границах и поддержки Украины со стороны Польши во время ее председательства в ОБСЕ.

"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сказал Щерський.

В мае в Украину прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече могут обсудить встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена.