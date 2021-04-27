Зеленский встретится с президентом Польши - назвали дату

Президент Украины Владимир Зеленский посетит официальным визитом Польшу.
3 мая он проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Поездка состоится к 230-летию принятия польской Конституции, пишут в пресс-службе президента Польши.
"3 мая президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу, чтобы встретиться с президентом Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.
В августе 2021 года Дуда планирует в ответ приехать в Украину на День Независимости.
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Визит Зеленского обсуждали председатель бюро международной политики Польши Кшиштоф Щерський и советник по иностранным делам президента Украины Игорь Жовква во время встречи. Они так же подняли вопрос по поводу действий России на украинских границах и поддержки Украины со стороны Польши во время ее председательства в ОБСЕ.
"Осталась экипировка, атакующие способности. Мы имеем дело с умеренным выводом войск. Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сказал Щерський.
В мае в Украину прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече могут обсудить встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена.
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