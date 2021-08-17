Зеленский встретился с украинскими олимпийцами

Президент пообещал построить спортивную инфраструктуру. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Глава государства поздравил украинских спортсменов, которые завоевали 19 медалей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вы своим большим трудом заработали такое количество медалей. Вы все - молодцы, победили. Победили Covid-19, преодолели расстояние до этой Олимпиады. А мы вас очень поддерживали", - сказал Зеленский.

Президент рассказал, что сейчас государство занимается вопросами создания спортивной инфраструктуры.

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"Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные. Украина будет достойно поддерживать наших великих спортсменов", - пообещал Зеленский.

Национальную программу развития спортивной инфраструктуры представят президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху во время его визита в Украину в сентябре.

Зеленский также считает возможным проведение в будущем игр в Украине.

"У нас их никогда не было. Я не уверен, что это произойдет за наше время, но мы точно все построим, чтобы следующим поколениям было легче", - сказал президент.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа. Сборная Украины получила 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.