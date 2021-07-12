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Зеленский встретился с претендентом на пост канцлера Германии. Сейчас позвонит Санду - Никифоров

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Зеленский встретился с претендентом на пост канцлера Германии. Сейчас позвонит Санду - Никифоров
Владимир Зеленский и Армин Лашет, Берлин, 12 июля. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии встретился с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Из-за того, что господин Армин Лашет является основным кандидатом в будущие канцлеры Германии, говорили и о всем спектре политических вопросов. Конечно, о ситуации безопасности, роли Германии в урегулировании ситуации на Донбассе, мирном процессе, Нормандия, Минск.

Также сегодня утром президент встретился с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорили о ситуации с пандемией, ходе вакцинации в Германии, Украине, о реформах. Особенно Штайнмайера заинтересовала реформа деолигархизации. Он выразил надежду, что она сделает инвестиционный климат в Украине более прозрачным, привлекательным для немецких компаний. И это приведет к большему потоку инвестиций.

Только что завершилась встреча министров энергетики Украины и Германии", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

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Также Никифоров сказал о звонке Зеленского президенту Молодовы Майе Санду.

"Сейчас должен начаться телефонный разговор президентов Украины и Молдовы. Сегодня утром Владимир Зеленский был одним из первых, кто поздравил ее в Twitter. А сейчас будет возможность сказать лично.

Победа в Молдове открывает широкие двери для реформ, которые запланировала Майя Санду. Будут говорить и об этом, и что наши страны могут помогать друг другу на пути евроатлантической интеграции", - сказал Никифоров.

Сегодня Зеленский должен встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

11 июля в Молдове состоялись парламентские выборы. Победу на них получает партия Майи Санду "Действие и солидарность".

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