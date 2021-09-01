Зеленский встретился с представителями бизнеса США

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями американского бизнеса.
Глава государства призвал бизнесменов инвестировать в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
К встречи присоединились финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, в инфраструктурной и оборонной отраслях.
Американским бизнесменам президент рассказал о Плане трансформации Украины, который направлен на привлечение около $300 млрд в украинскую экономику.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вашингтон даст Киеву $500 млн на реформы: какие именно
"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса и заинтересована в инвестициях для развития ирригации.
Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе Большая стройка.
Кроме того, президент напомнил о банковской реформе и готовности к приватизации ПриватБанка, реформе Укроборонпрома, энергетических проектах и "зеленом" курсе.
Зеленский также рассказал о законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украине от € 20 млн, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства.
1 сентября в Белом доме проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Комментарии