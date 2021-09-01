Зеленский встретился с представителями бизнеса США

Зеленский призвал бизнесменов инвестировать в Украину. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с представителями американского бизнеса.

Глава государства призвал бизнесменов инвестировать в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К встречи присоединились финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, в инфраструктурной и оборонной отраслях.

Американским бизнесменам президент рассказал о Плане трансформации Украины, который направлен на привлечение около $300 млрд в украинскую экономику.

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"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные шаги для поддержки бизнеса и заинтересована в инвестициях для развития ирригации.

Отдельно Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в стране и программе Большая стройка.

Кроме того, президент напомнил о банковской реформе и готовности к приватизации ПриватБанка, реформе Укроборонпрома, энергетических проектах и "зеленом" курсе.

Зеленский также рассказал о законе о "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украине от € 20 млн, имеет специальную поддержку со стороны украинского правительства.

1 сентября в Белом доме проходит встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.