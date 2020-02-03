Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Церемония встречи состоялась в Мариинском дворце.

"Слава Украине", - обратился Зеленский к военным.

Во время визита Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.

По итогам запланировано подписание ряда двусторонних документов.

Также Зеленский и Эрдоган примут участие в работе Украинско-турецкого бизнес-форума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы вместе боролись против россиян - Дуда сказал, кто настоящие братья Украины