Зеленский встретился с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Церемония встречи состоялась в Мариинском дворце.
"Слава Украине", - обратился Зеленский к военным.
Во время визита Эрдогана состоится заседание Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия.
По итогам запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Также Зеленский и Эрдоган примут участие в работе Украинско-турецкого бизнес-форума.
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